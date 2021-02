Dans la course aux vaccins, une demi-douzaine de laboratoires pharmaceutiques font course bille en tête. Mais selon qu’ils soient implantés en Europe, en Chine ou en Russie, leur zone de chalandise n’est pas la même.

Voici les cinq plus gros clients (en nombre de doses vendus et « optionnées ») de chacun des sept laboratoires les plus importants.