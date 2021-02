Catastrophe au FC Bruges: le staff et trois joueurs positifs au coronavirus

Ainsi, alors qu’il était déjà acquis que les défenseurs Matej Mitrovic et Stefano Denswil, positifs au coronavirus, ne seraient pas du voyage en Ukraine, les Blauw en Zwart ont annoncé de nouveaux cas – et non des moindres – dans la matinée de ce mardi, à savoir ceux de Hans Vanaken et de l’ensemble de leur staff sportif ! Les joueurs concernés ainsi que Philippe Clément et ses assistants ont immédiatement été placés en quarantaine et c’est Rik De Mil et son T2 Tim Smolders, à la tête de Club NXT en D1B, qui encadreront le groupe brugeois lors du déplacement à Kiev ! Un groupe dont fera en revanche bien partie Charles De Ketelaere, que l’on craignait lui aussi positif mais dont le test s’est finalement révélé rassurant.