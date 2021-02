Coronavirus: le Centre de crise met en garde contre des faux vaccins circulant en Belgique

« Les seuls vaccins sûrs et efficaces sont gratuits et administrés dans les centres de vaccination, les hôpitaux ou les maisons de repos et de soins », a rappelé Sabine Stordeur, co-responsable de la task force vaccination.

La co-responsable de la task force Vaccination, Sabine Stordeur, a mis en garde mardi contre la circulation de faux vaccins « apparemment d’origine russe », lors d’un point presse de l’Institut de santé publique Sciensano et du Centre de crise.

Leur sécurité et leur efficacité n’ayant pas été approuvées, « il est donc vivement conseillé de ne pas acheter ces vaccins dans la rue, dans un magasin ou en ligne », a-t-elle souligné. « Les seuls vaccins sûrs et efficaces sont gratuits et administrés dans les centres de vaccination, les hôpitaux ou les maisons de repos et de soins », a rappelé Mme Stordeur.