Coronavirus - 55% des entreprises de l'horeca n'ont pas payé tout leur loyer ou ont bénéficié de reports

La proportion d'entreprises dans cette situation atteint environ 35% pour les professions de contact non médicales, la vente au détail non alimentaire, le secteur des arts, spectacles et services récréatifs et les agences de voyages, selon cette enquête réalisée la semaine dernière par plusieurs organisation patronales, sous la coordination de la Banque nationale de Belgique et de la FEB, auprès de 3.194 entreprises et indépendants.

Cette 18e enquête réalisée depuis mars 2020, pour évaluer l'incidence de la crise du coronavirus sur l'activité économique et la santé financière des entreprises, nous apprend également que les entreprises belges font état d'une baisse de quelque 10% de leur chiffre d'affaires en février, un niveau comparable à celui de janvier.