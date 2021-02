L’ancien député Christian Van Eyken et Sylvia B. condamnés à 27 ans de prison pour assassinat

La cour d’appel de Bruxelles a prononcé, mardi matin, l’arrestation immédiate de l’ancien député au Parlement flamand Christian Van Eyken et son épouse Sylvia B., tous deux condamnés à 27 ans d’emprisonnement pour l’assassinat de Marc Dellea en 2014. Les époux ont donc été arrêtés à l’audience et emmenés directement vers la prison.

La cour a considéré que les deux prévenus étaient auteur et co-auteur de l’assassinat de Marc Dellea, tué d’une balle dans la tête en juillet 2014 à Laeken.

Les juges ont estimé que Christian Van Eyken et Sylvia B. ont commis ce crime avec « calcul, froideur et lâcheté », privant la fille de Sylvia B. et de Marc Dellea de son père « d’une manière violente, sauvage et abjecte ».