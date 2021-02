La Fondation Engie lance un appel à projets en Belgique

La Fondation Engie lance un appel à projets en Belgique. "Cet appel est destiné aux associations qui s'engagent sur le terrain à renforcer l'inclusion des enfants et des jeunes partout en Belgique via l'éducation, la culture et le sport", annonce mardi Engie dans un communiqué.