Incendie à Vieux-Sart: les riverains confinés jusque mardi soir

Une cinquantaine de vaches et quelque 200 moutons ont péri lors du sinistre. En raison du dégagement de fumées potentiellement toxiques, le plan communal d’urgence a été déclenché.

Un violent incendie est survenu lundi soir dans une exploitation agricole à Vieux-Sart (Corroy-le-Grand), dans l’entité de Chaumont-Gistoux. Les habitants ont été invités à fermer portes et fenêtres et à rester calfeutrés chez eux. Lors d’une réunion de crise qui s’est tenue mardi matin, il a été décidé de prolonger cette mesure de confinement, a indiqué le premier échevin Philippe Descamps à l’agence Belga.

Les pompiers brabançons des postes de Nivelles et de Wavre ont été appelés à intervenir, lundi peu après 20h00, le long de la rue de Mèves. Le feu s’est déclaré dans des bâtiments abritant notamment des bovins et ovins. Une cinquantaine de vaches et quelque 200 moutons ont péri lors du sinistre. En raison du dégagement de fumées potentiellement toxiques, le plan communal d’urgence a été déclenché, lundi peu avant 22h00.