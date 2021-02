face aux variants, l’Allemagne remet en cause la libre circulation

On n’avait pas vu un tel spectacle depuis longtemps à une ancienne frontière de l’Union européenne. Plus de 30 kilomètres de bouchons, lundi matin, pour passer de la Tchéquie à l’Allemagne ! En cause : la décision sans préavis, vendredi, du ministère fédéral de l’Intérieur allemand de filtrer les entrées à partir de dimanche depuis deux régions dans lesquelles le nombre de cas explose avec de nouveaux variants : le Tyrol autrichien et la République tchèque, où le taux d’incidence a presque atteint 500 ce lundi contre moins de 60 en Allemagne.