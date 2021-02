David Alaba annonce son départ du Bayern Munich

Le défenseur central autrichien David Alaba a annoncé mardi son départ du Bayern Munich à la fin de la saison.

« Je me suis décidé. Je suis prêt pour autre chose après cette saison et je vais quitter l’équipe », a-t-il déclaré lors d’un point de presse.

La nouvelle n’est pas une surprise. Le contrat de l’Alaba, 28 ans, en Bavière expire cet été. Il sera alors libre de rejoindre le club de son choix sans indemnité.

Au Bayern depuis 2011, l’Autrichien a collectionné les trophées : neuf fois champion et deux fois vainqueur de la Ligue des Champions, six fois vainqueur de la Coupe notamment. Récemment, le Bayern a gagné six trophées en une seule année.