Baptême de l’art: oranges et confettis virtuels

Le fifre qui réveille la ville à 4 heures du matin. Le tambour qui le rejoint. Le ventre et le dos bourrés de paille. Le ramon à la main. Le champagne et les huîtres de maison en maison. Le rondeau. Le cortège aux oranges. Le panier d’osier, les plumes d’autruche, la fanfare, les cuivres. Et puis la fête, l’explosion, les chants, la parade, le feu d’artifice, les beuveries, les confettis.

Parce que le covid vous a privés de tout ça cette année, le Musée international du Carnaval et du Masque vous propose de rattraper le coup avec une exposition immersive qui vous fait vivre l’événement comme si vous y étiez.