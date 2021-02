Demande d'ouverture d'une enquête après une nouvelle promo "1+2 gratuits" d'Albert Heijn

La branche de l'Unizo représentant les commerces alimentaires indépendants, Buurtsuper.be, a demandé mardi au ministre de l'Economie, Pierre-Yves Dermagne, l'ouverture d'une enquête sur une possible violation de l'interdiction de vendre à perte, à la suite d'une nouvelle campagne publicitaire "1+2 gratuits" de la chaîne de supermarchés Albert Heijn. Le syndicat agricole flamand Boerenbond a également qualifié la campagne de "choquante". "La gratuité des aliments frais est un très mauvais signal pour le secteur, mais aussi pour la valeur des aliments", estiment les responsables syndicaux.

Buurtsuper.be avait déjà demandé durant l'été 2019 à l'ancien ministre de l'Economie Kris Peeters et à l'Inspection économique une enquête sur une promotion "1+2 gratuits" d'Albert Heijn. Celle-ci a démontré que la chaîne de supermarchés était en infraction. Selon Buurtsuper.be, la direction d'Albert Heijn a alors été convoquée par le ministre et a été avertie de ne plus entreprendre de telles actions.

En janvier de l'année dernière, la chaîne de supermarchés a de nouveau organisé la même action de promotion. "Le service d'inspection économique en a été informé. Ils nous ont fait savoir qu'ils allaient vérifier la légalité de cette action par rapport à la législation sur l'interdiction de vente à perte. Malheureusement, nous n'avons pas eu de retour depuis lors", explique le directeur de Buurtsuper.be, Luc Ardies.