Le marketing immobilier en pleine mutation

La manière de présenter les biens à louer ou à vendre se modernise encore davantage. Les panoramas à 360º et les visites virtuelles se généralisent.

Cela fait des années maintenant que les petites annonces immobilières ont envahi le web. Chaque agence et réseau d’agences dispose de son site Internet, tandis que des plates-formes spécialisées, comme Immoweb ou Immovlan, agrègent les offres des différents acteurs. A chaque fois, les biens sont décrits en quelques lignes et montrés via une galerie de photos. Parfois, se rajoute une carte du quartier. Ou un plan des pièces.

Aujourd’hui, de nouveaux outils se popularisent, qui rendent ces annonces encore plus vivantes : photos embellies, plans en 3D, panoramas à 360º, vidéos, visites virtuelles, visioconférences…

Dans un premier temps, les acteurs de l’immobilier ont accueilli ces avancées technologiques avec un peu de circonspection, redoutant que leur usage réclame encore plus de travail et élève également les coûts d’annonce.