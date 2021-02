Athlétisme: les championnats de Belgique sans doute ramenés sur un jour

La mise en place des championnats de Belgique d’athlétisme en salle génère pas mal d’aménagements depuis le feu vert actionné par le cabinet du ministère francophone des Sports, la semaine passée, pour leur tenue à Louvain-la-Neuve.

Initialement, ils devaient se tenir sur deux jours, ces samedi 20 et dimanche 21 février, au Blocry, non seulement parce qu’ils accueillaient également les épreuves combinées (heptathlon et pentathlon) mais aussi pour ne pas héberger trop d’athlètes en même temps le même jour.

Mais aucun athlète ne s’étant finalement inscrit pour les épreuves combinées, il a été décidé de rapatrier le « toutes catégories » sur une journée, samedi, avec un horaire élargi. La demande de la Ligue devrait être entérinée ce mardi.