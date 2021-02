Le retour de Kim Clijsters: un premier anniversaire sans fête

Tous les anniversaires ne se fêtent pas… On peut être certain que lorsque Kim Clijsters est remontée pour la toute première fois sur le central de Dubaï, le 17 février 2020, face à Garbine Muguruza et les regards du monde entier, elle ne s’attendait pas à vivre un « Kimback » avec si peu de réjouissances, la pandémie étant venue contrecarrer tous ses plans. Seulement trois matches joués, et perdus, des blessures, un coronavirus finalement attrapé et le flou total pour la suite. Joyeux anniversaire Kim ? Pas vraiment…