«Haïti et le silence de la Belgique»

Selon la Constitution haïtienne, le mandat du président s’achève cinq ans après le 7 février, qui suit le processus électoral. Mais, Jovenel Moïse entend faire débuter son mandat du jour de son investiture, et rester un an de plus, afin d’organiser des élections et un référendum constitutionnel. Le premier décret pris après le 7 février est emblématique : il ordonne la mise à la retraite de trois juges de la Cour de cassation, et implante une « zone franche agro-industrielle d’exportation ». Se donne ainsi à voir la conjonction de la dérive autoritaire et de la stratégie de développement. Au tournant des années 1980, sous la pression des institutions financières internationales et de Washington, l’économie haïtienne a été complètement libéralisée. Près de 90 % de tout ce qu’Haïti exporte sont composés de produits textiles des zones franches à destination des États-Unis, et un tiers de ses importations provient du même grand voisin. Haïti est ainsi devenu le troisième destinataire des exportations de riz américain (pour une valeur record de plus de 201 millions d’euros en 2020).

La population haïtienne en général, et la paysannerie en particulier, ont payé le prix fort de cette stratégie. La production locale a été déstructurée, l’insécurité alimentaire s’est accentuée – Haïti fait partie, selon le Programme alimentaire mondial (PAM), des vingt « points chauds » dans le monde –, et la classe dominante s’est renforcée, en tirant bénéfice de cette double dépendance : vis-à-vis des importations et des États-Unis. En affaires comme en politique, c’est toujours du côté de Washington que le pouvoir haïtien se tourne, en quête de légitimité et de ressources.

Le projet de zone franche agro-industrielle s'inscrit dans cette logique : basé sur la connexion politico-économique entre un ancien sénateur, Louis Déjoie, et la famille Apaid, magnat des affaires, il cherche à attirer des investisseurs étrangers en misant sur les exportations, au mépris de l'agriculture locale. Une partie des terres attribuées à ce projet appartient en effet à une organisation de femmes paysannes, la SOFA (Solidarit e Fanm Ayisyèn), partenaire de nombreuses ONG internationales, dont, en Belgique, Entraide et Fraternité.