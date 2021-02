Open d’Australie: Aslan Karatsev, l’inattendu 114e mondial en demi-finale

On ne voyait pas pourquoi ses partenaires russes d’ATP Cup, les gros calibres Daniil Medvedev et Andrey Rublev, surnommaient Aslan Karatsev, 114e mondial, leur « arme fatale ». Dix jours plus tard, on sait : cet inconnu s’est hissé dans le dernier carré de l’Open d’Australie, son premier tournoi du Grand Chelem.

Mardi, Karatsev a en effet accroché à son tableau de chasse un nouveau grand nom du tennis : le Bulgare Grigor Dimitrov (21e) qui, certes fortement diminué par une blessure au dos, a été battu 2-6, 6-4, 6-1, 6-2. Tout comme l’avaient été auparavant Félix Auger-Aliassime (19e) et Diego Schwartzman (9e).

À 27 ans, le joueur russe est ainsi devenu le cinquième qualifié à atteindre les demi-finales en tournoi majeur dans l’ère Open, le deuxième seulement à l’Open d’Australie (après l’Australien Bob Giltinan en 1977) et le premier dès sa première participation.