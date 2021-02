Amsterdam, la plus ancienne et désormais la première Bourse d’Europe

Amsterdam n’est plus seulement la plus ancienne Bourse du monde – on y négocie des titres depuis la fondation de la Compagnie des Indes orientales en 1602. La ville portuaire hollandaise est désormais, s’agissant du trading en actions, la première place européenne.

En janvier, des échanges d’actions y ont été enregistrés quotidiennement pour un montant global moyen de 9,2 milliards d’euros, soit quatre fois plus que le mois précédent. A l’inverse, la City londonienne a perdu sa « pole position », avec un montant journalier moyen de 8,6 milliards d’euros, contre… 14,6 milliards en décembre.