Sergio Conceiçao: l’ancien capitaine du Standard a redonné des couleurs à Porto

Samedi, Porto n’a pas battu Boavista (2-2). Mais Sergio Conceiçao avait presque la larme à l’œil même si, avec dix points de retard sur le Sporting, le titre semble devenu une chimère. Pour la première fois, il a lancé un de ses fils en équipe première. Pendant 13 minutes, Francisco (18 ans) a marqué les esprits sur le flanc droit en étant à la base d’un but, annulé par le VAR, et en forçant un penalty. Le week-end, on ne parlait que du « Messi portugais » alors que se profile un affrontement capital face à la Juventus de Cristiano Ronaldo en Ligue des champions.

Ce rendez-vous, l’ancien capitaine du Standard l’envisage avec ambition. Comme tout ce qu’il a fait durant sa carrière de joueur, puis dans celle d’entraîneur, d’Olhanense à Porto en passant par Coimbra, Braga, Vitoria Guimarães et Nantes. Toujours plus haut en somme. « La vie est ainsi faite de défis toujours plus grands. C’est passer du cheval à l’âne qui est mauvais », expliquait-il en revenant dans le club qui a lancé sa carrière de joueur. « Mon défi, c’est d’être champion avec Porto. Avec toutes les limitations qui nous sont imposées (NDLR : le club a été sanctionné pour non-respect du fair-play financier), c’est peut-être le plus grand défi de l’histoire du club. » Un an plus tard, il avait réussi son pari.