Une villa mosane à Profondeville

À Profondeville, aux portes de Namur, cette propriété rassemble une villa mosane, un parc de 2 hectares et plusieurs dépendances. La bâtisse de style classique a été entièrement rénovée et accueille aujourd’hui des bureaux, mais peut facilement redevenir une maison unifamiliale. La propriété offre diverses possibilités d’aménagements, notamment grâce à la présence d’un appartement indépendant et d’une conciergerie. L’ensemble profite d’un cadre naturel exceptionnel, et de la proximité de toutes les facilités.

