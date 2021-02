France: la loi contre le séparatisme, une arme à double tranchant

C’était censé être un texte historique qui, sans remettre en cause le pilier républicain français de la loi de 1905 sur la laïcité, prendrait à bras-le-corps le problème du communautarisme. Au final, le projet de loi adopté ce mardi en première lecture à l’Assemblée nationale n’a pas provoqué la déflagration attendue. Et pour cause. Il n’est plus question d’un texte « contre le fondamentalisme islamiste » mais plus sagement d’une loi « confortant les principes républicains ». Les sujets les plus sensibles ont été prudemment écartés, comme celui du port du voile. Et les mesures les plus hardies seront précautionneusement assorties d’une période de transition.