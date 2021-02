Vincent Kompany: six mois comme T1 en «apprentissage accéléré» à Anderlecht

Certains événements ont une telle résonance qu’on se souvient avec une infime précision ce qu’on faisait pile au moment où on a appris la nouvelle. Dans la catégorie des drames, il y a évidemment les attentats de New York, le 11 septembre 2001. Dans une catégorie bien plus légère, chaque supporter du Sporting d’Anderlecht peut se remémorer ce à quoi il s’adonnait le lundi 17 août sur le coup de 11h30. C’est à ce moment-là que le club bruxellois a créé un séisme. Un double séisme même. Annoncer la retraite de Vincent Kompany en tant que joueur et sa nomination comme entraîneur principal pour quatre saisons. Si on savait la double nouvelle inéluctable, le timing a pris tout le monde par surprise. Parce que la préparation estivale s’était déroulée avec Frankie Vercauteren comme coach et Vincent Kompany comme joueur, que le championnat de Belgique était déjà vieux de deux journées et que le Diable rouge avait comme objectif l’Euro disputé en juin et juillet 2021.