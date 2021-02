Et si Serena Williams… Cela fait peut-être quatre ans que l’Américaine n’a plus gagné un grand titre, mais sur ce qu’elle a démontré, ce mardi, plus personne n’oserait parier que sa fameuse quête d’un 24e sacre en Grand Chelem demeure une chimère. Finalement, elle n’en est plus qu’à deux succès, même si le passé récent (quatre finales perdues) lui a appris que les dernières marches sont les plus hautes…