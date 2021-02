Le prochain qui ose dire que la culture n’est pas essentielle, on l’envoie direct dans la classe de Mme Loubna. Oh, pas pour le punir, au fond de la classe, avec un bonnet d’âne. Non, non ! Simplement, assister à un atelier orchestré par la Montagne Magique, comme celui que nous avons pu observer à l’Ecole du Canal à Bruxelles, suffit à convaincre les plus sceptiques de l’action ô combien précieuse des artistes.