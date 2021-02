Pierre François prolongé jusqu’en juin 2022

En fin de contrat le 30 juin, le CEO de la Pro League a vu son mandat agrémenté d’une saison supplémentaire. Une décision prise à l’unanimité des 10 membres du CA et qui sera entérinée lors d’une AG repoussée du 3 au 16 mars.

Réuni ce mardi en toute fin d’après-midi, le CA de la Pro League avait entre d’autres points à l’agenda, la thématique de la prolongation de contrat de Pierre François. On se souvient que lors d’une interview chez nous en août, le CEO avait émis le souhait ferme d’être fixé sur son avenir au plus tard en fin d’année 2020. C’est donc avec un mois et demi de retard sur son agenda personnel qu’il a accueilli la nouvelle de sa prolongation de bail qui passe du 30 juin 2021 au 30 juin 2022. Une décision prise en dehors de sa présence (il avait quitté la salle pour la sérénité des débats… qui n’ont finalement duré que le temps d’une pause-café). A l’unanimité, l’ancien avocat liégeois a donc été reconduit pour une année supplémentaire. La ratification par le CA postposé au 16 janvier, devrait ne constituer qu’une formalité.