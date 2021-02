Ligue des champions: y avait-il penalty pour le FC Barcelone face au PSG? (photos et vidéo)

Phase polémique dès la première demi-heure du choc des huitièmes de finale aller de la Ligue des champions entre le FC Barcelone et le PSG. Alors que le score était toujours de 0-0, l’arbitre de la rencontre a accordé un penalty aux Blaugranas suite à un accrochage sur Frenkie De Jong, lancé dans le rectangle parisien. Si la faute ne semblait pas évidente sur le ralenti, et que le joueur néerlandais semblait être tombé tout seul, le VAR a tout de même validé le penalty et Lionel Messi s’est ensuite chargé d’ouvrir le score.