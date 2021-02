Intenable, Mbappé assomme le Barça en Ligue des champions

Quitte à passer pour des iconoclastes, on pourrait se demander si c’est plus le PSG qui a besoin de Lionel Messi ou l’inverse. Dans le débat du moment, Mbappé ou Messi, fondé sur l’incompatibilité financière des deux champions, le Français a développé ses arguments avec plus de conviction que l’Argentin. D’ailleurs, le sextuple Ballon d’or doit commencer à faire des cauchemars en songeant à son jeune collègue. Ils se sont rencontrés à deux reprises. La première fois, Mbappé avait réussi un doublé et, mardi soir, il a planté carrément un triplé. Les deux buts, c’était à la Coupe du monde en Russie lors France-Argentine…