Héros du PSG à Barcelone, Kylian Mbappé prévient: «On peut encore faire mieux»

Décisif. Il n’y a pas meilleur adjectif pour qualifier la prestation de Kylian Mbappé ce mardi soir sur la pelouse du FC Barcelone. Le Français a été brillant. Auteur d’un triplé, il a permis au PSG de prendre une sacrée option sur les quarts de finale de la Ligue des champions. En effet le champion de France en titre s’est imposé 1-4 en Catalogne dans la manche aller des huitièmes de finale.

« Nous sommes très contents », avouait l’homme du match au terme des débats. « C’était un match très important. On voulait gagner et on l’a fait avec la manière. Maintenant, place au championnat de France. En effet, on n’a pas de marge, on n’est pas leader de Ligue 1. Et, ce mardi soir, on n’a rien gagné ».