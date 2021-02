Le prince Laurent a obtenu pas moins de six jugements favorable à sa cause. - Belga.

Bien sûr, le prince Laurent a eu l’art d’irriter plus d’un responsable de ce pays. Bien sûr, il est sorti des clous à plusieurs reprises. Bien sûr, il a régulièrement cultivé son rôle de vilain canard de la famille royale. Il n’en reste pas moins que la Belgique est un Etat de droit. Et que les jugements des cours et tribunaux doivent y être exécutés, les autorités devant prendre les mesures nécessaires à leur exécution.