Joe Biden: «D’ici fin juillet, il y aura des vaccins pour tous les Américains»

Joe Biden a plus que jamais les coudées franches. Après le procès en destitution express de Donald Trump, qui a monopolisé le Sénat et l’opinion publique pendant une semaine, il compte faire en sorte que son agenda ne soit plus perturbé par son prédécesseur. Sa priorité absolue ? Son titanesque plan de relance à 1.900 milliards de dollars, pour compenser les effets de la pandémie. Un plan de sauvetage de l’économie, qui fait l’objet de vifs échanges entre Démocrates et Républicains, notamment à propos des chèques envoyés aux foyers américains en-dessous d’un certain seuil salarial. Joe Biden veut aller vite et ne pas attendre un hypothétique consensus au Congrès.