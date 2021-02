Open d’Australie: Elise Mertens et Aryna Sabalenka en finale du double à Melbourne

Deuxième paire tête de série du tournoi, Mertens et Sabalenka ont battu en demi-finales le duo, tête de série N.4, composé par l’Américaine Nicole Melichar (WTA 11 en double) et de la Néerlandaise Demi Schuurs (WTA 12 en double), l’ancienne partenaire d’Elise Mertens en double. Le score : 7-5, 6-4 en 1 heure 37 minutes de jeu.

Pour tenter de remporter un second titre dans un tournoi du Grand Chelem, Elise Mertens, 6e joueuse du monde en double, et Aryna Sabalenka, 5e mondiale en double, devront battre en finale soit la Croata Darija Jurak et la Serbe Nina Stojanovic, soit les Tchèques Barbora Krejcikova et Katerina Siniakova, 3e paire tête de série.

Elise Mertens et Aryna Sabalenka comptent un titre à l’US Open en 2019 et avaient rejoint les demi-finales à Roland Garros la même année. Partenaires depuis 2019, les deux filles ont aussi remporté ensemble les tournois WTA d’Ostrava l’an dernier, d’Indian Wells et Miami en 2019.