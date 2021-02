Corée du Nord: l’épouse de Kim Jong Un vue en public pour la première fois depuis un an

L’épouse du leader nord-coréen Kim Jong Un a fait sa première apparition publique en un peu plus d’un an, rapportent mercredi les médias officiels, mettant un terme à une absence qui avait été attribuée par certains au coronavirus, et par d’autres à une possible grossesse.

Ri Sol Ju, qui serait âgée d’une petite trentaine d’années, a accompagné son mari à un concert qui commémorait la naissance du père et prédécesseur de ce dernier, Kim Jong Il. L’anniversaire de la naissance du deuxième de la dynastie des Kim est connu comme le «jour de l’étoile qui brille». Il s’agit d’un des jours fériés les plus importants du calendrier nord-coréen.

Le journal officiel Rodong Sinmun a diffusé des photos du couple tout sourire et applaudissant les artistes qui se produisaient au Théâtre des arts de Mansudae, à Pyongyang. Sur les photos qui ont été publiées, aucun des spectateurs ne porte de masque.