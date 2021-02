Agriculture : la difficulté d’être jeune agriculteur

C’est dans la ferme des Trois Frontières de la famille Bechet à Aix-sur-Cloie (Aubange), reprise à 40% par un des fils, Nicolas, soit la… 9ème génération familiale, que Willy Borsus s’est rendu ce mardi matin. Premier constat cinglant des chiffres : l’agriculture wallonne, comme presque partout dans les pays voisins d’ailleurs, est plutôt vieillissante puisque la moyenne d’âge est de 58 ans et que seulement 5% des 12.000 agriculteurs wallons sont âgés de moins de 35 ans. C’est dire si ce métier et plus spécifiquement les structures de type familial, qui constituent l’essence de l’agriculture en Wallonie, sont en danger à moyen terme, et même à court terme.