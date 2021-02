Les Belges consacraient 11% de leur budget au transport en 2019 (2)

Les ménages bruxellois dépensaient en moyenne 2.494 euros en frais de transport. En Flandre, ce montant moyen atteignait 4.094 euros et 4.362 euros en Wallonie. Les Bruxellois dépensent par contre plus en services de transport comme les transports publics et les taxis: 739 euros contre 361 euros en Flandre et 209 euros en Wallonie.

A Bruxelles, à peine 53% des ménages disposent au moins d'une voiture contre environ 85% dans les autres régions.

Les frais liés à l'utilisation de véhicules personnels (carburant, entretien, etc.) représentent plus de la moitié des dépenses des Belges pour le transport. Ces frais ont augmenté à prix courants entre 1995 et 2019 (+102%), une hausse qui s'explique essentiellement par une variation de prix (carburants notamment).

Les dépenses d'achats de véhicules (automobiles neuves et d'occasion principalement) occupent la deuxième place dans les dépenses de transport des ménages, explique le Bureau du Plan.