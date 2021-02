«Des abrutis et des gens très grossiers»: quand une journaliste française tacle des supporters en plein duplex (vidéo)

Mardi soir, les amateurs de football avaient les yeux rivés sur le choc entre le PSG et le FC Barcelone, finalement remporté 1-4 par les Parisiens. Vu l’affiche, la chaîne L’Équipe a mis le paquet en consacrant une soirée spéciale à ce duel. Pour l’occasion, la journaliste Carine Galli a donc été envoyée en Catalogne pour couvrir l’événement aux abords du Camp Nou, où se trouvaient quelques supporters barcelonnais venus encourager leur équipe malgré l’absence de public en tribunes et les mesures en place pour contrôler la crise sanitaire. Même s’ils étaient peu nombreux, il n’en fallait pas plus pour venir perturber la journaliste sportif en plein duplex.