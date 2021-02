Europa League: le coup d’envoi de Dynamo Kiev – Club de Bruges avancé à 16h en raison de la météo glaciale

Le coup d’envoi du match de ce jeudi opposant le Club de Bruges au Dynamo Kiev a été avancé de trois heures. C’est donc à 16h, heures belges, que ce duel de 16es de finale d’Europa League débutera et non à 18h55, heures belges, comme prévu initiallement. En cause : la météo glaciale qui s’abat sur l’Ukraine.

Les prévisions annoncent en effet des températures qui pourraient descendre jusqu’à -20ºC au cours de la soirée. L’UEFA prévoit que pour jouer par un temps de -15ºC ou plus froid encore, il faut l’accord des deux équipes. Il semble donc que les deux clubs se soient plutôt mis d’accord pour avancer la rencontre afin de limiter au maximum les risques causés par ce temps glacial, aussi bien pour la pelouse que pour les joueurs.