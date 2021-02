Coronavirus: l’Union européenne présente son plan d’action contre les variants

La Commission européenne va soutenir financièrement les Etats membres pour qu’ils réalisent davantage de séquençage génomique du coronavirus. Parallèlement, le but est de parvenir à faire une analyse de séquençage sur 5% des tests positifs de la population, pour détecter plus rapidement de nouveaux variants du virus et l’importance de leur propagation parmi les citoyens.

Il s’agit d’actions clés d’un nouveau «plan» de l’exécutif européen pour que les 27 soient, ensemble, mieux préparés pour la suite de la pandémie, avec son lot attendu de nouveaux variants et le potentiel besoin de vaccins adaptés, à produire en grandes quantités.