Pensez à votre dernière rencontre avec l’homme qui a vu l’homme qui a vu l’ours. Vous frémissez encore d’avoir été à deux regards de la bête ? Pour des sensations plus fortes encore, prenez rendez-vous avec 19 « maîtres du journalisme littéraire » dans Le temps du reportage, où Robert S. Boynton s’entretient avec des auteurs et autrices qui ont côtoyé de près, souvent en immersion, les marges de la société et ses dérives. Ensuite, vous aurez l’impression d’avoir vécu tout cela.