Ariane Bois: «On a besoin de romans qui dépaysent»

Entretien

Cela commence par un fait divers extraordinaire, le 13 septembre 1916, à Erwin, dans le Tennessee. La veille, l’éléphante Big Mary avait tué son dompteur qui la martyrisait. Elle a été condamnée à mort. Et pendue par une chaîne fixée au crochet d’une immense grue. On a dû s’y reprendre à deux fois : la chaîne s’était rompue. Trois personnes assistent à ce spectacle cruel. Elles ne se connaissent pas. Le destin va les réunir. Mais non sans tribulations, rebondissements, péripéties, aventures épiques. Il y a la jeune Arabella, fascinée par les éléphants, le journaliste Jeremy et Kid, le jeune clarinettiste noir poursuivi par la ségrégation.