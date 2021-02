Coronavirus: le variant brésilien détecté dans un commissariat de police, un cluster redouté

Le variant brésilien du coronavirus gagne du terrain en Belgique. Ce mardi, les quatre premiers cas ont été détectés sur le territoire. Ce mercredi, on apprend que l’une des personnes touchée est un policier de la zone de police de Zennevallei, dans le Brabant flamand. Une information que rapporte Het Laaste Nieuws et confirmée par VRT Nieuws.

Il est probable que le nombre de personnes infectées par le virus brésilien grimpe rapidement dans notre pays. Dans le commissariat impacté par ce premier cas, pas moins de 30 agents ont été testés positifs au coronavirus, mais on ignore encore s’ils ont, eux aussi, contracté la souche sud-américaine, plus contagieuse et plus résistante aux anti-corps.