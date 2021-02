Aryna Sabalenka, partenaire d’Elise Mertens en finale du double à l’Open d’Australie: «Elise est toujours très gentille et tellement cool»

Têtes de série N.2 du tableau, elles ont dominé dans la Margaret Court Arena l’Américaine Nicole Melichar et la Néerlandaise Demi Schuurs (7-5, 6-4) après avoir dû écarter une balle de premier set à 5-4.

«Nous apprécions de jouer ensemble. Et je pense que nous formons une bonne paire», a confié Aryna Sabalenka. «Nous sommes de bonnes amies et nous nous complétons également très bien sur le court. Nous travaillons dur, nous nous motivons beaucoup et nous poussons toujours à essayer d’être meilleures. C’est une des clés de notre réussite».

Cela fait deux ans qu’Elise Mertens et Aryna Sabalenka jouent ensemble en double et elles ont déjà remporté un titre du Grand Chelem, à l’US Open, en 2019, suite à une victoire contre contre Ashleigh Barty et Victoria Azarenka.