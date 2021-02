Réforme de l’Etat: Verlinden plaide pour que les Régions et les Communautés soient remplacés

Elle envisage une Belgique fédérale composée de deux entités fédérées (la Flandre et la Wallonie) et de de sous-entités (Bruxelles et la partie germanophone).

La ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden (CD&V) plaide pour une réforme de l’Etat basée sur un « modèle 2+2 ». Celle qui est aussi en charge, avec David Clarinval (MR), des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique a développé cette idée mercredi à l’Université de Gand (UGent), où elle était invitée par le professeur Carl Devos.

Dans ce modèle, la Belgique resterait un Etat fédéral, mais serait composée de deux entités fédérées (Flandre et Wallonie) et de deux sous-entités (Bruxelles et la partie germanophone ’Ostbelgien’) au lieu de la formule actuelle à trois Régions et trois Communautés.