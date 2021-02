Comment Bruges est devenu le Bayern de Belgique

Une décennie après son rachat par Bart Verhaeghe, le Club se porte bien. Mieux, il explose tous les records en termes de performances sportives (3 titres, 4 campagnes en Ligue des champions en 5 ans et 4 Souliers d’or en 5 saisons), de chiffre d’affaires, de budget et de bénéfice net. Sa restructuration et son modèle économique le rendent autonome de tout mécène. Son talon d’Achille ? Un stade qui se fait attendre depuis 2006.

Lors de la passation de pouvoir avec Michel D’Hooghe en juin 2009, Pol Jonckheere s’y voyait déjà. Nommé à la présidence du club symbole de la Flandre, l’architecte brugeois s’imaginait en bâtisseur d’un futur qui allait autoriser le FC Bruges à rivaliser avec Anderlecht. Et notamment sur le plan d’une règle certes non écrite, mais érigée en variable immuable : depuis l’après-Guerre, le Sporting est champion une année sur deux. Pour mener à bien son projet, le nouveau maître du stade Breydel s’était promis de s’entourer. Et de bien s’entourer ! Par tout ce que le Nord du pays pouvait fournir de matière grise et de phosphorescence en termes de projets novateurs.

Au bout du compte, il a fini par se faire déborder. Par plus ambitieux que lui. Par plus méthodique que lui. Par plus absolu que lui.