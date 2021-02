Le FC Bruges et l’Antwerp décimés avant la reprise de l’Europa League

Sans pour autant être décimé, le Club s’avance sensiblement déforcé. À quelques heures d’affronter le Dynamo Kiev en seizièmes de finale aller de l’Europa League, les Blauw en Zwart sortent de plusieurs jours compliqués. En début de semaine, le groupe brugeois a été frappé par plusieurs cas positifs au Covid-19. Et non des moindres. Après Stefano Denswil et Matej Mitrovic, ce sont Hans Vanaken, le régisseur du jeu et double Soulier d’Or, ainsi que l’entraîneur Philippe Clement, qui ont été placés en quarantaine et, donc, privés de déplacement européen en Ukraine. Ce mercredi, un autre coup dur est venu s’ajouter aux malheurs brugeois. Noa Lang – déjà considéré comme l’un des meilleurs joueurs de notre compétition (11 buts et 7 assists) – brillera aussi par son absence. Testé négatif, le joueur batave montrait néanmoins des signes de maladie et n’est dès lors pas en mesure de tenir son rang dans la sélection flandrienne. Au contraire de Charles De Ketelaere, qui, lui, faisait finalement bien partie du voyage.