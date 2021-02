Yves Coppieters critique les autorités belges: «Un manque de professionnalisme, de vision à long terme...»

Députés et experts de la commission covid qui enquête sur la gestion de la crise pandémique en Belgique veulent auditionner les responsables politiques. De Croo est attendu le 19 mars. Devant les élus, Yves Coppieters a critiqué très durement, et sous plusieurs angles, nos autorités : « Manque de vision à long terme », « toujours une guerre de retard »…

Parfois, les politiques et les experts sont d’accord. C’était un peu le cas mercredi après-midi en commission covid, qui enquête sur la gestion de la crise pandémique en Belgique depuis son déclenchement en février-mars 2020. En l’occurrence, les députés membres de la commission et les experts qui les « accompagnent » dans la traversée sont au diapason : il est temps d’auditionner les responsables politiques de première ligne. Députés et experts se sont entendus pour convoquer Alexander De Croo, attendu le 19 mars. Entre-temps, les seconds auront remis une série de recommandations, autour des 12 et 13 mars.