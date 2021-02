Le bitcoin, une valeur-refuge? Pas plus que l’or

Comparer le bitcoin à l’or n’est pas aussi farfelu qu’on pourrait le penser. Mais pour la raison inverse : l’or n’est plus une valeur-refuge ; et le bitcoin n’en est pas une.

Le bitcoin vole de record en record, s’échangeant désormais à plus de 50.000 dollars. Jusqu’où la « cryptomonnaie » pourrait-elle s’envoler ? Nul ne se risquerait à le prédire.

La seule chose que l’on puisse affirmer, c’est que le bitcoin continuera à monter tant qu’il y aura plus d’acheteurs que de vendeurs, conformément à la loi de l’offre et de la demande, s’agissant d’un actif dont le volume est, par construction, limité – il existe aujourd’hui un peu plus de 18,5 millions de bitcoin en circulation et il n’y en aura jamais plus que 21 millions.

Et qu’il baissera quand une majorité d’investisseurs décidera de « prendre son bénéfice » – c’est-à-dire de le reconvertir en dollars ou en euros pour empocher la plus-value.