Selim Amallah: un retour très attendu au Standard avant le sprint final

C’est, pour Selim Amallah, le jour J. Absent depuis la fin du mois de janvier, l’international marocain devait, sur base de l’obtention du feu vert médical, reprendre les entraînements collectifs ce jeudi, à l’occasion d’une double séance de travail, après avoir soigné une inflammation au genou consécutive à une blessure à la cheville droite qu’il a traîné un peu trop longtemps. Une cheville qui le fait souffrir depuis un bon moment et qui, devenue aujourd’hui plus fragile, a tendance à gonfler dès qu’il reçoit un coup, ce qui, avec son style de jeu fait de dribbles, d’enchaînements et de provocations, arrive régulièrement. « Je lui ai conseillé, pour s’éviter les problèmes, de désormais jouer en deux touches de balle », ironise son ami Mergim Vojvoda, qui depuis Turin échange avec lui quasiment au quotidien, les deux hommes étant très proches.