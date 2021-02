Ahmed Laaouej (PS) ne veut pas du modèle institutionnel (deux entités et deux sous-entités) proposé par la ministre de l’Intérieur (CD&V)

Une Belgique avec deux grandes entités (la Flandre et la Wallonie) et deux… sous-entités, c’est en substance le modèle institutionnel qu’a défendu ce matin à l’université de Gand la ministre de l’Intérieur, Annelies Verlinden (CD&V). Des propos, rapportés par Belga, tenus par celle qui est aussi en charge, avec David Clarinval (MR), des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique.