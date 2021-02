Coronavirus: l’édition 2020/2021 de l’UEFA Youth League, avec le Club de Bruges et Genk, annulée

L’édition 2020/2021 de l’UEFA Youth League de football, la Ligue des Champions pour les moins de 19 ans, avec le Club de Bruges et Genk cette année, est annulée en raison de la crise sanitaire, a annoncé l’Union européenne de football (UEFA) mercredi.

Le Comité exécutif de l’UEFA a décidé de mettre un terme à la compétition pour protéger la santé des joueurs et vu la difficulté d’organiser encore les rencontres en raison des contraintes de déplacements.

L’UEFA avait d’abord pensé revoir le format et faire débuter l’UEFA Youth League plus tard, mais les différentes mesures imposées par les autorités sanitaires à travers l’Europe ont encore évolué.

«Le Comité exécutif considère qu’il n’y a plus de possibilité de postposer encore le début de la compétition et donne la priorité à la santé et la sécurité des jeunes joueurs», a conclu l’UEFA dans son communiqué.