Tsitsipas renverse Nadal et fait les affaires de Djokovic

Rafael Nadal, impressionnant pendant plus de deux sets face à Stefanos Tsitsipas, est passé tout proche d’une septième demi-finale à Melbourne, le tournoi du Grand Chelem qui lui réussit le moins et ne s’est offert à lui qu’une fois, il y a déjà douze ans. Mais pour la deuxième fois de sa carrière, après sa défaite face à Fognini lors de l’US Open 2015, Nadal a subi une remontada, Tsitsipas s’imposant en cinq sets (3-6, 2-6, 7-6 (4), 6-4, 7-5) et 4h05 d’un duel intense qui aurait mérité la présence du public, de retour dans les travées de Melbourne Park ce jeudi. « J’étais très nerveux au début. Et je ne sais pas ce qu’il s’est passé après le troisième set. Je volais comme un petit oiseau, tout fonctionnait pour moi… », souriait le jeune Grec de 22 ans, de retour dans le dernier carré de Melbourne, deux ans après y avoir été stoppé par… Rafael Nadal.