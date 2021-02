Ses anecdotes: «Un oiseau dans mes filets en Bosnie»

Le ballon qui explose à Anderlecht – La Louvière : « Aruna arrive face à moi, il tire et le ballon s’écrase contre un de mes crampons. Le ballon s’ouvre. J’ai toujours joué avec des grands crampons pour éviter toute glissade. Les autres se moquaient d’ailleurs de moi parce que je gagnais deux centimètres avec ces crampons. L’action se poursuit et Walter Baseggio arme une lourde frappe. Ce qui est bizarre, c’est que le ballon a explosé sur ma gauche alors que le son est venu de la droite. Le but n’aurait pas dû être validé. Mais c’était impossible de discuter avec un arbitre comme Serge Gumienny. »